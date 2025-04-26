Юрий Сёмин оценил ничью в матче «Динамо» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом» (1:1).

«Закономерный результат, потому что была равная игра. У «Динамо» были проблемы в обороне на позиции Фернандеса. Во втором тайме «Динамо» имело преимущество и больше моментов, чтобы выиграть у «Зенита». Получилось настоящее дерби. Наверное, обе команды недовольны, что взяли по одному очку. Ничейный матч, но он был хорош. Собралось много зрителей. Судья хорошо отработал матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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