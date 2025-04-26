Гафин считает, что «Динамо» было ближе к победе в матче с «Зенитом»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1).

«Мне показалось, что сегодня была интересная, плотная игра. Две сильные команды. Всем нужен был результат. «Динамо» было ближе к победе, к сожалению, не реализовали два хороших момента. Спасибо нашим футболистам», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

Самая крупная победа «Динамо»: