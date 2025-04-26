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Гафин считает, что «Динамо» было ближе к победе в матче с «Зенитом»

Гафин считает, что «Динамо» было ближе к победе в матче с «Зенитом»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Мне показалось, что сегодня была интересная, плотная игра. Две сильные команды. Всем нужен был результат. «Динамо» было ближе к победе, к сожалению, не реализовали два хороших момента. Спасибо нашим футболистам», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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