Глава «Динамо» Гафин: показалось, судейство было ориентировано на юбилейную дату «Зенита»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату. Вы можете обратиться в комитет, существует ли программа по защите от четвёртой жёлтой карточки Барриоса. В схожих эпизодах Фомину её дают», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.
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