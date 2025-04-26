Глава «Динамо» Гафин: показалось, судейство было ориентировано на юбилейную дату «Зенита»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1).

«Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату. Вы можете обратиться в комитет, существует ли программа по защите от четвёртой жёлтой карточки Барриоса. В схожих эпизодах Фомину её дают», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

Самая крупная победа «Динамо»: