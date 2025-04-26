Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал, как проходит восстановление после тяжёлой травмы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о восстановлении после тяжёлой травмы.

«Чувствую себя отлично, на позитиве. Восстановление проходит по плану, занимаюсь в тренажёрном зале. После выхода на поле будем смотреть, как реагирует колено. Ориентировочные сроки возвращения — сентябрь», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

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