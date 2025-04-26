Тюкавин оценил игру нападающего «Динамо» Гладышева

Травмированный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре форварда Ярослава Гладышева в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Как оцените форму Ярослава Гладышева?

— Bosco — хорошая и красивая форма (улыбается). Ярик — молодец. Он забивал, прорвало. Было пару моментов, которые нападающий обязан забивать, но Ярик старается. Ему за это воздаётся голами, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.