Глава «Динамо» Гафин раскритиковал натурализацию защитника «Зенита» Сантоса

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин критически высказался о натурализации бразильского латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.

«У меня вызывает вопросы легализация Дугласа Сантоса. Мы можем натурализовывать для сборной России, а не для того, чтобы игроки не считались легионерами. А Сантос в сборной не играет. Вчера прочитал слова его агента. Правило легионеров должно сочетаться с игрой за сборную. Одна игра — и ты не легионер», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Дуглас Сантос получил гражданство России в октябре 2024 года. Бразилец был включён в расширенный список сборной России на мартовский тренировочный сбор, но в окончательную заявку не попал.