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«Да вы травите?! Серьёзно?!» Пресс-служба «Пари НН» — о двух пенальти на 90+14-й и 90+16-й

«Да вы травите?! Серьёзно?!» Пресс-служба «Пари НН» — о двух пенальти на 90+14-й и 90+16-й
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Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» эмоционально отреагировала на назначение и перебитие пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах матча с грозненским «Ахматом» (1:0) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«За такое ставят пенальти?! Да вы травите?!»;

«Да вы травите?! Серьёзно?! Смотрят опять, перебивают», — говорится в телеграм-канале «Пари НН».

На 45+7-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи реализовал 11-метровый удар. На 90+16-й минуте вратарь хозяев Никита Медведев дважды отразил перебитый пенальти.

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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