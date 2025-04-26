Константин Тюкавин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (1:1).

«Второй тайм очень сильно понравился. Ребята — молодцы. У нас было много моментов, но жаль, что не реализовали. Главное, что они есть, а реализация придёт. Нормальный результат», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.