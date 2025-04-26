Агкацев повторил рекорд Сафонова по количеству отражённых пенальти за «Краснодар»
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Вратарь Станислав Агкацев отразил пятый пенальти в официальных матчах за «Краснодар» в игре 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3) и тем самым повторил рекордный показатель экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова. Об этом информирует телеграм-канал «Краснодара».
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6' 1:1 Хоссейннежад – 25' 1:2 Батчи – 45' 1:3 Сперцян – 65' 2:3 Зинович – 86'
Удаления: нет / Диего – 79'
«Но поскольку Матвей отразил 5 ударов с «точки» из 29, а Станислав 5 из 12, именно Агкацев на данный момент является лучшим вратарём в истории клуба по части отражённых пенальти.
Стоит уточнить, что здесь учитываются именно парированные вратарём удары, но не берутся в расчёт промахи бьющих, коих у Сафонова в краснодарской истории было два, а у Агкацева — один», — написано в телеграм-канале «Краснодара».
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