Агкацев повторил рекорд Сафонова по количеству отражённых пенальти за «Краснодар»

Вратарь Станислав Агкацев отразил пятый пенальти в официальных матчах за «Краснодар» в игре 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3) и тем самым повторил рекордный показатель экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова. Об этом информирует телеграм-канал «Краснодара».

«Но поскольку Матвей отразил 5 ударов с «точки» из 29, а Станислав 5 из 12, именно Агкацев на данный момент является лучшим вратарём в истории клуба по части отражённых пенальти.

Стоит уточнить, что здесь учитываются именно парированные вратарём удары, но не берутся в расчёт промахи бьющих, коих у Сафонова в краснодарской истории было два, а у Агкацева — один», — написано в телеграм-канале «Краснодара».

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