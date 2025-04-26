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Руслан Нахушев: хватит «Зениту» чемпионств! Уже некуда звёзды лепить

Руслан Нахушев: хватит «Зениту» чемпионств! Уже некуда звёзды лепить
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Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев прокомментировал текущую ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» отскочил в матче с «Динамо» Махачкала. Но и никто не ждал лёгкой игры. Самое главное, что завоевали три очка. Дальше надо было ждать игру «Зенита» и «Динамо». После ничьей «Краснодар» оторвался на три очка. Если посмотреть календарь, то у «Краснодара» он непростой. У «Зенита» чуть легче, но опять есть отрыв по очкам. Каждый матч будет как последний бой. Не скажу, что «Зенит» пройдётся лёгкой походкой.

«Краснодару» тяжело, но выигрывает после игры с «Зенитом». Да, сложно, но психологически они готовы. Болею за них и ставлю на «Краснодар». Хватит «Зениту» чемпионств! Уже некуда звёзды лепить. Драма в чемпионате будет до последнего тура», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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