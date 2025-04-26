Игрок «Зенита» Педро прокомментировал ничью в матче с «Динамо»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро прокомментировал ничью в матче с московским «Динамо» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«Рад, что удалось забить. Все недовольны результатом. Из Петербурга ехали с мыслями о победе, но не удалось. Нужно пересмотреть игру и готовиться к следующим матчам. Мы знали, что с «Динамо» в гостях будет непросто играть.
К сожалению, пропустили в конце первого тайма, но впереди было много времени. Мы добротно провели второй тайм, были моменты», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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