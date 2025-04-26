Станислав Минин поделился мнением о предстоящем матче «Реал» — «Барселона»

Комментатор Станислав Минин рассказал, удастся ли «Реалу» одержать победу в матче с «Барселоной» в финале Кубка Испании — 2024/2025 и чего ожидать от обеих команд в будущем.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

— Реал дважды в этом сезоне разгромно проиграл «Барселоне». Как думаете, повторится ли этот сценарий?

— «Реал» очень по-разному проиграл «Барселоне». В первом матче до гола «Барселоны» у Барсы не было преимущества. И «Реал» мог забить, офсайды были сантиметровые. Один такой гол без офсайда — и игра бы пошла по вообще другому сценарию. До этого гола «Реал» был как минимум не хуже, а в первом тайме даже и получше играл. Разгромный счёт – это просто стечение обстоятельств. Пропустили, не смогли собраться, и всё покатилось. Во втором матче, который был в финале Суперкубка, «Барселона» уже разгромила по делу. У «Реала» была тактически очень авантюрная игра, когда четыре игрока атаки почти не отрабатывали без мяча. Благодаря этому у «Барселоны» было большое преимущество, в обмене ударами у них было огромное преимущество. Она больше создавала, у них прекрасная реализация, и потом, когда «Барса» осталась в меньшинстве, она достаточно спокойно смогла не только обеспечить результат, но даже сохранить разрыв в счёте.

Я не думаю, что этот сценарий, особенно тот, который был во втором матче, может повториться сейчас в финале Кубка. Может быть, будет какой-то специальный план, например, подберут на правый фланг игрока под Херарда Мартина, потому что, вероятно, у «Барселоны» не будет играть Алекс Бальде.

Ну а предсказать, как отреагирует «Реал», если, например, «Барселона» забьёт в первом тайме, невозможно. Но я не думаю, что для «Барсы» всё будет так просто. Может быть, она и победит, но вряд ли это будет лёгкий матч.

— Станет ли сезон провальным для «Реала» без единого трофея, последует ли какая-то глобальная перестройка летом в таком случае?

— Любой сезон «Реала» без трофеев – провальный. Любой сезон, когда они не выигрывают «свой» турнир — Лигу чемпионов, тоже неудачный. Так было, например, в позапрошлом сезоне, когда уходил Бензема: они не выиграли Лигу чемпионов, они не выиграли чемпионат, но они выиграли Кубок Короля, и Анчелотти тогда продолжил работать. Хотя «Реал», конечно, стал слабее, чем был в прошлом сезоне. Парадоксально, что это случилось, когда они взяли большую звезду Киллиана Мбаппе — он разбалансировал состав. Когда ушёл Тони Кросс, они не нашли ему замену. «Реал» всё равно борется за два титула. «Реал» всё-таки долго оставался в Лиге чемпионов, прошёл двух сильных соперников в плей-офф. Ну а в остальном, да, этот сезон хуже, чем прошлый.

— Назовите по три игрока Барселоны и Реала, которые могут стать решающим фактором в матче за Кубок.

— По трём ключевым игрокам «Барселоны» я не буду оригинальным. Это Педри, который проводит сезон на уровне «Золотого мяча». Может быть, о нём говорят не так много, но в центре поля он подчас делает всю игру. Это, безусловно, Ламин Ямаль. Когда против тебя играет такой игрок, ты не можешь не ориентироваться на это, не можешь не готовить свои оборонительные планы в соответствии с этим. Ну и Рафинья, безусловно. Рафинья лидер во всём, и раздаёт, и создаёт моменты, и забивает, и прессингует без мяча.

У «Реала» номер один, конечно, Вальверде. Причём неважно, где он играет, на правом фланге обороны или в центре поля, всё равно от него очень многое зависит. От его объёма работы, от его подключений, передач, точных ударов. В матче с «Барсой» не обойдётся без моментов у ворот Реала, поэтому многое будет зависеть от того, как сыграет Тибо Куртуа. Без хорошо играющего Куртуа «Реал» в таких матчах победы вообще редко когда добывает. И, наверное, я скажу Мбаппе, потому что Киллиану ещё есть что доказывать в таких больших и важных матчах. Все ещё припоминают ему десяток офсайдов в осеннем матче. И в этой игре, особенно если он полностью восстановится, он, конечно, будет хотеть себя показать.

— Как вы видите ротацию на эти матчи и сможет ли пересобранная «Барселона» без Левандовского обыграть «Вальядолид», если учесть, сколько проблем она испытала в игре с «Мальоркой»?

— Пять матчей за 15 дней — это нормальный график для команды, которая хочет выиграть три титула. И «Барселона» к этому готовилась, и «Реал» к этому всегда готовится. И я думаю, что без Левандовского «Барселоне» будет проще обойтись, чем, например, без Марка Касадо. Потому что у них в центре поля нет такого опорника, который бы не только раздавал, но и выгрызал. Де Йонг, например, не такой. Потеря Алекса Бальде тоже существенная, Херард Мартин недостаточно качественная замена для него. А Левандовского они могут заменить, они могут даже очень гибко к этому подойти: Ферран Торрес в роли блуждающего нападающего, или Дани Ольмо в качестве ложной «девятки». Не думаю, что именно в этом у «Барселоны» какая-то критическая проблема.

В игре с «Мальоркой» «Барселона» испытала только одну проблему — это прекрасный вратарь «Мальорки». «Барса» больше 40 раз пробила по воротам, у неё была куча моментов. После того как счёт стал 1:0, как мне кажется, она контролировала игру. Счёт не отражает игру, «Барса» полностью контролировала её ход и могла забить гораздо больше одного мяча. С «Вальядолидом» у неё не будет никаких проблем, потому что «Вальядолид» разобранная команда, и я думаю, что «Барса» ее просто переедет катком. Проблемы у «Барселоны», если попробовать предположить, могут, начаться потом.

Когда «класико» в чемпионате совпадет с двумя матчами против «Интера», если еще к тому моменту не решится вопрос с чемпионством, всё-таки у Реала посложнее соперники будут до очного матча. И вот если предположить, что «Барселона» подойдет к «класико» в чемпионате с отрывом всего в 4 очка, и, если предположить, что она его проиграет, вот там могут начаться проблемы, дальше у «Барселоны» дерби с «Эспаньолом» в гостях, и игры с «Вильяреалом» и «Атлетиком» Бильбао. Но с Вальядолидом проблем не будет никаких, и игра с «Мальоркой» показала, что «Барса» вообще-то в полном порядке», — сказал Минин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч «Барселона» — «Реал» в финале Кубка Испании смотрите на канале «Матч ТВ» 26 апреля в 22:30.