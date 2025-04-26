Педро: отрыв от «Краснодара» увеличился, но мы не теряем веру в себя

Нападающий «Зенита» Педро высказался о том, что после ничейного матча 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1) отрыв «Краснодара» от сине-бело-голубых увеличился до четырёх очков.

«Мы прекрасно понимаем, что отрыв от «Краснодара» увеличился. Но мы не теряем веру в себя и свои силы. Мы будет биться до конца. Будем стараться в каждом матче забирать максимум очков. В четырёх играх возможны потери очков соперников, поэтому мы продолжим делать свою работу», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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