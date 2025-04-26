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Гол Джексона помог «Челси» обыграть «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ

Гол Джексона помог «Челси» обыграть «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ
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Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Челси» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Челси» обыграл «Эвертон» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Джексон – 27'    

Единственный гол в матче на 27-й минуте забил нападающий «Челси» Николас Джексон — 1:0.

После 34 сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 79 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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