«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ началась

В Москве на «Лукойл Арене» стартовал матч 26-го тура РПЛ, в котором встречаются столичные «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» начал прямую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртую строчку, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. Второе место с 54 очками занимает «Зенит».

Напомним, «Спартак» и ЦСКА встречались друг с другом 75 раз во всех турнирах. У красно-белых 27 побед, у армейцев — 31. Матч первого круга, который состоялся 2 ноября, закончился победой подопечных Деяна Станковича со счётом 2:0.