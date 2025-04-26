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«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ началась

«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ началась
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В Москве на «Лукойл Арене» стартовал матч 26-го тура РПЛ, в котором встречаются столичные «Спартак» и ЦСКА. «Чемпионат» начал прямую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'    

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртую строчку, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. Второе место с 54 очками занимает «Зенит».

Напомним, «Спартак» и ЦСКА встречались друг с другом 75 раз во всех турнирах. У красно-белых 27 побед, у армейцев — 31. Матч первого круга, который состоялся 2 ноября, закончился победой подопечных Деяна Станковича со счётом 2:0.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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