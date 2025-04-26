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Лунёв в мощном прыжке спасал ворота, Эракович и Мантуан вдвоём держали Гладышева. Фото

Лунёв в мощном прыжке спасал ворота, Эракович и Мантуан вдвоём держали Гладышева. Фото
«Динамо» — «Зенит»
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26 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало петербургский «Зенит». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 18-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря быстрому голу Педро, однако в концовке первого тайма Ярослав Гладышев забил ответный мяч. Второй игровой отрезок прошёл без голов.

В составе «Динамо» по жёлтой карточке получили Даниил Фомин и Роберто Фернандес, у «Зенита» — Максим Глушенков и Вильмар Барриос.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Набрав 54 очка в 26 матчах, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (47) — пятое. Лидирует по-прежнему «Краснодар» с 58 очками.

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