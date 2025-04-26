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Семак высказался об игре «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо»

Семак высказался об игре «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре сине-бело-голубых в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«К большому для нас сожалению, не смогли сегодня победить. Что касается самого матча, то до забитого мяча качество игры было нормальным, мы видели то, что хотели, то, что тренировали. После забитого мяча, к сожалению, мы слишком низко опустились, стали менее агрессивно встречать, позволили сопернику забить мяч, и после этого игра стала больше носить какой-то сумбурный характер, не получалось создавать моменты, которые позволили бы нам рассчитывать на то, чтобы забить ещё.

В концовке попытались освежить игру в атаке, прежде всего по движению и по напору, как нам казалось. Но и у наших ворот было пару очень опасных контратак: могли и мы забить, и «Динамо» в концовке. Здесь такая нервная игра, поэтому я думаю, что результат, наверное, справедлив по ходу матча. Но для нас это, конечно, неутешительный результат в той ситуации, в которой мы находимся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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