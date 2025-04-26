Женский «Спартак» одержал победу в матче Суперлиги с «Крыльями Советов»

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Металлург» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме на 17-й минуте Тияной Филипович из команды «Спартак». На 65-й минуте второй мяч красно-белых забила Валерия Кузнецова.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Суперлиги с 11 очками. «Спартак» поднялся на первую строчку, заработав 17 очков после семи игр и обогнав ЦСКА, у которого пока шесть матчей в активе.