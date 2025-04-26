Женский «Спартак» одержал победу в матче Суперлиги с «Крыльями Советов»
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Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Металлург» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.
Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
26 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак (ж)
Москва
0:1 Филипович – 17' 0:2 Кузнецова – 65'
Счёт был открыт в первом тайме на 17-й минуте Тияной Филипович из команды «Спартак». На 65-й минуте второй мяч красно-белых забила Валерия Кузнецова.
«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Суперлиги с 11 очками. «Спартак» поднялся на первую строчку, заработав 17 очков после семи игр и обогнав ЦСКА, у которого пока шесть матчей в активе.
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