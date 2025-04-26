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Сантос ответил, чего не хватило «Зениту» для победы в матче с «Динамо»

Сантос ответил, чего не хватило «Зениту» для победы в матче с «Динамо»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чего не хватило сине-бело-голубым для победы в гостевом матче с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Не хватило агрессии в моментах владения мячом, не хватило динамики, эмоций, движения впереди. Это главные факторы, которых нам сегодня не доставало для победы над «Динамо», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 4 мая.

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