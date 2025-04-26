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Дуглас Сантос не стал отвечать на вопрос о выборе между сборными Бразилии и России

Дуглас Сантос не стал отвечать на вопрос о выборе между сборными Бразилии и России
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отказался отвечать на вопрос о выборе между сборными Бразилии и России.

— Вы выбрали, за какую сборную будете играть?

— Прошу прощения, я говорю только о «Зените» и оставшихся матчах чемпионата. Вопросы только про это, пожалуйста, — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Сантос получил российское гражданство, а также был включён в предварительный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, но не вошёл в окончательный список.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами.

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