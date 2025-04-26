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Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в Кубке России

Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в Кубке России
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Игра состоится 30 апреля. Сегодня, 26 апреля, сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра вернёмся к работе на тренировках, будем разбирать соперника. Знаем, что ЦСКА — качественная и сильная команда. Недавно с ними встречались. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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