Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в Кубке России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Игра состоится 30 апреля. Сегодня, 26 апреля, сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Завтра вернёмся к работе на тренировках, будем разбирать соперника. Знаем, что ЦСКА — качественная и сильная команда. Недавно с ними встречались. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.