И. Федотов объяснил, почему судьи заставили «Ахмат» перебить пенальти в матче с «Пари НН»

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов объяснил, почему судьи заставили «Ахмат» перебить пенальти в матче 26-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Что касается перебития 11-метрового, то момент непростой. Тут важно смотреть не только на линию штрафной, но и на радиус. Многие забывают, но нельзя находиться не только на линии штрафной, но и на линии радиуса. А игроки «Пари» наступили на неё, в том числе – 25-й номер. Он же первым и успел к мячу после сейва вратаря – таким образом процедура пробития пенальти была нарушена. Это проблема Шадыханова, который не напомнил футболистам об этом правиле, не уследил. А Кукуян на VAR сработал хорошо, тут пенальти действительно надо было перебивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.