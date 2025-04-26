Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов объяснил, почему судьи заставили «Ахмат» перебить пенальти в матче с «Пари НН»

И. Федотов объяснил, почему судьи заставили «Ахмат» перебить пенальти в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов объяснил, почему судьи заставили «Ахмат» перебить пенальти в матче 26-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«Что касается перебития 11-метрового, то момент непростой. Тут важно смотреть не только на линию штрафной, но и на радиус. Многие забывают, но нельзя находиться не только на линии штрафной, но и на линии радиуса. А игроки «Пари» наступили на неё, в том числе – 25-й номер. Он же первым и успел к мячу после сейва вратаря – таким образом процедура пробития пенальти была нарушена. Это проблема Шадыханова, который не напомнил футболистам об этом правиле, не уследил. А Кукуян на VAR сработал хорошо, тут пенальти действительно надо было перебивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Да вы травите?! Серьёзно?!» Пресс-служба «Пари НН» — о двух пенальти на 90+14-й и 90+16-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android