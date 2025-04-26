Защитник «Зенита» Сантос: надеемся, с божьей помощью нам удастся взять золото

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после ничейного результата сине-бело-голубых в гостевом матче с московским «Динамо» (1:1) поделился настроем на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. Из-за данного результата отставание «Зенита» от лидера чемпионата «Краснодара» выросло до четырёх очков.

«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди ещё достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом. Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 4 мая.