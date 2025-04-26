Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Сантос: надеемся, с божьей помощью нам удастся взять золото

Защитник «Зенита» Сантос: надеемся, с божьей помощью нам удастся взять золото
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после ничейного результата сине-бело-голубых в гостевом матче с московским «Динамо» (1:1) поделился настроем на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. Из-за данного результата отставание «Зенита» от лидера чемпионата «Краснодара» выросло до четырёх очков.

«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди ещё достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом. Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 4 мая.

Материалы по теме
«Зенит» упускает чемпионство?! Отскочили от «Динамо» и отстали от лидера на четыре очка!
«Зенит» упускает чемпионство?! Отскочили от «Динамо» и отстали от лидера на четыре очка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android