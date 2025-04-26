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«Ростов» — «Локомотив»: Щетинин открыл счёт на 23-й минуте

«Ростов» — «Локомотив»: Щетинин открыл счёт на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 23'    

На 23-й минуте матча полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт.

После 25 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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