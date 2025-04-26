Видеообзор матча 26-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»

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Сегодня, 26 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 1:1.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 18-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Зенита» Педро. На 41-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равновесие.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.