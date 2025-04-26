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Видеообзор матча 26-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»

Видеообзор матча 26-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»
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Сегодня, 26 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 18-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Зенита» Педро. На 41-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равновесие.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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