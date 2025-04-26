Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данди Юнайтед — Селтик, результат матча 26 апреля 2025, счёт 0:5, Премьершип 2024-2025

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 55-й раз и сравнялся по титулам с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 34-го тура Плей-офф чемпионов шотландского Премьершипа, в котором встречались «Данди Юнайтед» и «Селтик». Игра проходила на стадионе «Теннадайс Парк» в городе Данди. «Селтик» одержал победу со счётом 5:0 и в 55-й раз стал чемпионом Шотландии.

Шотландия — Премьер-лига . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Данди Юнайтед
Данди
Окончен
0 : 5
Селтик
Глазго
0:1 Стрейн – 30'     0:2 Кюн – 39'     0:3 Кюн – 45+3'     0:4 Айда – 47'     0:5 Айда – 59'    

На 30-й минуте первый мяч в игре в собственные ворота забил защитник «Данди» Райан Стрейн. На 39-й минуте вингер «Селтика» Николас-Геррит Кюн удвоил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте Кюн оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 47-й минуте вышедший на замену форвард Адам Айда забил четвёртый мяч «Селтика». На 59-й минуте Айда оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Победа позволила «Селтику» досрочно обеспечить себе первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. У команды 81 набранное очко. «Рейнджерс» занимают второе место с 66 очками, а «Хиберниан», набравший 53 очка, идёт третьим.

«Селтик» завоевал 55-е чемпионство в своей истории и сравнялся по количеству титулов чемпиона страны с «Рейнджерс». Также, для команды эта победа стала 13-й за последние 14 сезонов.

Календарь чемпионата Шотландии
Турнирная таблица чемпионата Шотландии
Материалы по теме
Топ-матчи субботы: «Спартак» — ЦСКА, «Барселона» — «Реал», Мирра в Мадриде и Кубок Стэнли
Топ-матчи субботы: «Спартак» — ЦСКА, «Барселона» — «Реал», Мирра в Мадриде и Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android