«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 55-й раз и сравнялся по титулам с «Рейнджерс»

Завершился матч 34-го тура Плей-офф чемпионов шотландского Премьершипа, в котором встречались «Данди Юнайтед» и «Селтик». Игра проходила на стадионе «Теннадайс Парк» в городе Данди. «Селтик» одержал победу со счётом 5:0 и в 55-й раз стал чемпионом Шотландии.

На 30-й минуте первый мяч в игре в собственные ворота забил защитник «Данди» Райан Стрейн. На 39-й минуте вингер «Селтика» Николас-Геррит Кюн удвоил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте Кюн оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 47-й минуте вышедший на замену форвард Адам Айда забил четвёртый мяч «Селтика». На 59-й минуте Айда оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Победа позволила «Селтику» досрочно обеспечить себе первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. У команды 81 набранное очко. «Рейнджерс» занимают второе место с 66 очками, а «Хиберниан», набравший 53 очка, идёт третьим.

«Селтик» завоевал 55-е чемпионство в своей истории и сравнялся по количеству титулов чемпиона страны с «Рейнджерс». Также, для команды эта победа стала 13-й за последние 14 сезонов.