Виктор Гончаренко: VAR — это катастрофа, судьи боятся принимать решения

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко раскритиковал работу VAR после матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). В концовке матча был назначен и затем перебит пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах.

«В футболе может случиться всякое. Можно сказать, что сегодня в игре с «Ахматом» была серия пенальти. На мой взгляд, то, что у нас происходит с VAR, — катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится всё, а в другой — ничего. Бесконечная волокита с этими просмотрами… Не говорю, что это только против нас. Но, по моему мнению, VAR сейчас больше вредит. Судьи не принимают решения, боятся. Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.