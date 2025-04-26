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Никита Медведев: Агкацеву хочу передать, что только настоящие вратари с такими пальцами

Никита Медведев: Агкацеву хочу передать, что только настоящие вратари с такими пальцами
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Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев рассказал, как ему удалось отразить пенальти в матче 26‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Медведев дважды отразил пенальти в добавленное ко второму тайму время.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

— Здорово, что выиграли. Дальше большая работа ещё предстоит. Сегодня порадуемся, а завтра снова будем работать.

— Что с рукой у тебя?
— Всё великолепно, всё нормально. Стасу Агкацеву хочу передать, что только настоящие вратари с такими пальцами. Он в наши ряды вступил.

— Это когда случилось? Во время пенальти?
— Нет, это давно уже. Давно такой палец, да.

— Тебе не больно?
— Не, уже ничего не больно.

— Почему прыгнул в тот же угол?
— Не знаю, интуиция подсказала. Слава богу получилось.

— Оба раза интуиция?
— Да, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев повредил палец после отражения 11-метрового удара в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).

В текущем сезоне «Пари НН» набрал 23 очка и поднялся на 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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