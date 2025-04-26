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«Зенит» впервые с 2022 года не победил в трёх матчах РПЛ подряд на выезде

«Зенит» впервые с 2022 года не победил в трёх матчах РПЛ подряд на выезде
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Санкт-петербургский «Зенит» довёл серию без побед в выездных матчах Российской Премьер-Лиги до трёх, сыграв вничью с «Динамо» (1:1) в Москве в рамках 26-го тура. Ранее с тем же счётом завершился матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ, а в 21-м туре «Зенит» потерпел поражение от «Спартака» (1:2) также в Москве. Предыдущая подобная серия «Зенита» датирована летом 2022 года и составила четыре встречи. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

Отметим, что на своём стадионе «Зенит» победил трижды подряд — в матчах с «Рубином» (4:0), «Краснодаром» (4:1) и «Химками» (1:0).

После 26 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Отрыв лидирующего «Краснодара» от подопечных Сергея Семака за четыре тура до конца сезона составляет четыре очка.

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