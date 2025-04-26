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«Пари НН» прервал шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Ахмат»

«Пари НН» прервал шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Ахмат»
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«Пари Нижний Новгород» одержал победу в матче 26‑го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0. Тем самым «Пари НН» прервал шестиматчевую серию без побед в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Хуан Босельи на 45+7-й минуте с пенальти. В концовке игры защитник «Ахмата» Надер Гандри не реализовал пенальти, однако главный арбитр матча Павел Шадыханов попросил перебить 11‑метровый. Второй удар с пенальти наносил форвард Максим Самородов, но и его попытку отразил Медведев.

Ранее в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» одержал только одну победу в игре 19-го тура с тольяттинским «Акроном» (2:1) 1 марта.

«Пари НН» набрал 23 очка и поднялся на 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (23) находится на 14-й строчке.

Команда Виктора Гончаренко в следующем туре 4 мая сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом», «Ахмат» в тот же день примет московский ЦСКА.

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