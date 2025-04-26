Вратарь «Пари НН» Медведев: команда сегодня билась, удача была на нашей стороне

Голкипер нижегородского «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол на 45+7-й минуте забил полузащитник хозяев Хуан Босельи.

«Мы порадовали своих болельщиков. Сегодня это самое главное. Мы можем порадоваться, но завтра про всё это забыть и готовиться к следующим матчам. У нас впереди очень важные игры. Команда сегодня билась. «Ахмат» не создал много моментов. Удача была на нашей стороне, и мы заслужили сегодняшнюю победу», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

На 90+14-й минуте Медведев отразил пенальти от защитника «Ахмата» Надера Гандри, а на 90+16-й — от полузащитника Максима Самородова после того, как арбитр заставил грозненцев перебить удар.