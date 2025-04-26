Гоцук высказался о 100-м матче за «Пари НН»

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о своём 100-м матче за клуб. «Пари Нижний Новгород» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

«Я всегда стараюсь отдаваться на максимум. Не на 100%, а на все 200. Я попал в нужное место. Мой труд правильно ценят руководители и тренерский штаб — и при которых работал, и при которых работаю сейчас», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

32-летний защитник выступает за «Пари НН» с 2020 года. В нынешнем сезоне Гоцук провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.