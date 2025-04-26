Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Глушенкова в матче с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). Футболист покинул поле на 63-й минуте встречи.

— Можно ли сказать, что этим решением вы дали понять, что Максим не выполнил ту установку, которую вы ему персонально давали? И в целом как оцените его игру сегодня?

— Дело не в установке абсолютно, а в том, что старались, но не получается. Иногда получается, иногда не получается. И тот же Вендел сегодня провёл не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров: и от Максима, и от Вендела. Когда они играют ярко, мы создаём много моментов. У нас та скорость, о которой я говорил, есть. Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра по-другому смотрится. Поэтому я думаю, что сегодня сложно выделить кого-то так, чтобы можно было сказать, что он сыграл здорово, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.