Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Глушенкова в матче с «Динамо»

Тренер «Зенита» Семак объяснил замену Глушенкова в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). Футболист покинул поле на 63-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

— Можно ли сказать, что этим решением вы дали понять, что Максим не выполнил ту установку, которую вы ему персонально давали? И в целом как оцените его игру сегодня?
— Дело не в установке абсолютно, а в том, что старались, но не получается. Иногда получается, иногда не получается. И тот же Вендел сегодня провёл не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров: и от Максима, и от Вендела. Когда они играют ярко, мы создаём много моментов. У нас та скорость, о которой я говорил, есть. Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра по-другому смотрится. Поэтому я думаю, что сегодня сложно выделить кого-то так, чтобы можно было сказать, что он сыграл здорово, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме
Семак высказался об игре «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android