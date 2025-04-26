Гоцук — о пенальти: все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал пенальти в ворота своей команды в компенсированное время матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Мы уже привыкли, так сказать, к этим моментам, как пенальти. Сейчас каждый контакт рассматривают. Все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной. Но это футбол. Это наша работа и работа судей», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Напомним, в концовке матча был назначен и затем перебит пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах. Оба удара отразил голкипер нижегородцев Никита Медведев.

После 26 сыгранных матчей подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.