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Гоцук — о пенальти: все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной

Гоцук — о пенальти: все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной
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Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал пенальти в ворота своей команды в компенсированное время матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«Мы уже привыкли, так сказать, к этим моментам, как пенальти. Сейчас каждый контакт рассматривают. Все защитники уже боятся как-то действовать в штрафной. Но это футбол. Это наша работа и работа судей», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Напомним, в концовке матча был назначен и затем перебит пенальти на 90+14-й и 90+16-й минутах. Оба удара отразил голкипер нижегородцев Никита Медведев.

После 26 сыгранных матчей подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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