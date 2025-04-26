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Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал, как готовился отражать пенальти от игроков «Ахмата»

Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал, как готовился отражать пенальти от игроков «Ахмата»
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о двух отражённых пенальти в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). На 90+14-й минуте Медведев отразил пенальти от защитника «Ахмата» Надера Гандри, а на 90+16-й — от полузащитника Максима Самородова после того, как арбитр заставил грозненцев перебить удар.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

— Неожиданно, когда после первого отбитого пенальти заставляют перебить. Как видите, получилось интересно для всех. Но самое главное, что взяли три очка. Вчера с нашим тренером разбирали. Он сказал, что думает, что все будут бить в правый от меня угол. Это работа тренера. Поэтому награда лучшему игроку матча сегодня ушла тренеру.

— Какие эмоции испытывали, когда заставили перебивать?
— Я старался успокоиться. Если судья назначил перебить, что я могу поделать? Я уже поругался один раз с судьями — получил дисквалификацию, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

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