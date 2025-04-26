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Бавария — Майнц, результат матча 26 апреля 2025, счет 3:0, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству в Бундеслиге, обыграв дома «Майнц»
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В Мюнхене на «Альянц Арене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Бавария» нанесла поражение «Майнцу» со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Зане – 27'     2:0 Олисе – 40'     3:0 Дайер – 84'    

Голы в составе хозяев забили Лерой Зане, Майкл Олисе и Эрик Дайер.

Команда Венсана Компани набрала 75 очков и продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, опережая «Байер» на восемь очков.

Таким образом, в случае победы в следующем туре над «РБ Лейпциг» мюнхенцы вне зависимости от результата матча с участием «Байера» станут чемпионами Германии в 34-й раз в своей истории. Также «Бавария» выиграет заветную салатницу в случае любой потери очков леверкузенцами.

Напомним, действующим чемпионом Бундеслиги является именно «Байер», который не проиграл ни одного матча в прошлом сезоне на внутренней арене.

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