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«Бавария» сделала ещё один шаг на пути к чемпионству в Бундеслиге, обыграв дома «Майнц»

В Мюнхене на «Альянц Арене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Бавария» нанесла поражение «Майнцу» со счётом 3:0.

Голы в составе хозяев забили Лерой Зане, Майкл Олисе и Эрик Дайер.

Команда Венсана Компани набрала 75 очков и продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, опережая «Байер» на восемь очков.

Таким образом, в случае победы в следующем туре над «РБ Лейпциг» мюнхенцы вне зависимости от результата матча с участием «Байера» станут чемпионами Германии в 34-й раз в своей истории. Также «Бавария» выиграет заветную салатницу в случае любой потери очков леверкузенцами.

Напомним, действующим чемпионом Бундеслиги является именно «Байер», который не проиграл ни одного матча в прошлом сезоне на внутренней арене.