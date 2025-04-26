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Минин высказал мнение, зависит ли будущее Анчелотти в «Реале» от финала Кубка Испании

Минин высказал мнение, зависит ли будущее Анчелотти в «Реале» от финала Кубка Испании
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Российский комментатор Станислав Минин высказался о возможном уходе тренера Карло Анчелотти из мадридского «Реала». Сегодня, 26 апреля, «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что Анчелотти будет не уволен, а уйдёт по взаимному согласию. Всё-таки я надеюсь на то, что он сделал достаточно и уважение к нему велико. И Флорентино Перес проявит это уважение. Я думаю, что Анчелотти точно не будет уволен после этой игры. Вопрос лишь в том, будет он тренером на клубном чемпионате мира, или не будет. Сейчас многое говорит о том, что, наверное, не будет. Во всяком случае, об этом часто пишут.

Конечно, если снова будет разгром и будет какая-то бешеная реакция болельщиков, плохая пресса, то можно допустить сценарий, при котором Анчелотти уйдет ещё до конца сезона, но мне кажется, что это маловероятно. Сезон Анчелотти доработает, и после этого «Реал» возьмёт нового тренера. Но, опять же, я надеюсь, что это не будет увольнением, что это будет оформлено именно как уход по взаимной договорённости. Думаю, что Анчелотти просто устал в этом сезоне, многое на это указывает», — сказал Минин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Барселона» — «Реал» в финале Кубка Испании смотрите на канале «Матч ТВ» 26 апреля в 22:30.
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