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Гладышев — самый результативный игрок «Динамо» в 2025 году, гол «Зениту» — пятый за весну

Гладышев — самый результативный игрок «Динамо» в 2025 году, гол «Зениту» — пятый за весну
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Гол форварда «Динамо» Ярослава Гладышева в ворота «Зенита» (1:1) в матче 26-го тура Российский Премьер-Лиги стал для игрока пятым в восьми матчах весенней части РПЛ. Таким образом, Гладышев является самым результативным футболистом бело-голубых в календарном году.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

Как сообщает Opta Sports, Гладышев отметился забитыми голами в трёх матчах РПЛ подряд впервые в своей карьере. Напомним, ранее, в 25-м туре форвард оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1), а в 24-м — поразил ворота «Пари НН» (1:1).

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в 26 встречах. Напомним, основной нападающий бело-голубых Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, полученной в первом официальном матче года — в 19-м туре с «Ростовом» (1:1).

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