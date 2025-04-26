Гладышев — самый результативный игрок «Динамо» в 2025 году, гол «Зениту» — пятый за весну

Гол форварда «Динамо» Ярослава Гладышева в ворота «Зенита» (1:1) в матче 26-го тура Российский Премьер-Лиги стал для игрока пятым в восьми матчах весенней части РПЛ. Таким образом, Гладышев является самым результативным футболистом бело-голубых в календарном году.

Как сообщает Opta Sports, Гладышев отметился забитыми голами в трёх матчах РПЛ подряд впервые в своей карьере. Напомним, ранее, в 25-м туре форвард оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1), а в 24-м — поразил ворота «Пари НН» (1:1).

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в 26 встречах. Напомним, основной нападающий бело-голубых Константин Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок, полученной в первом официальном матче года — в 19-м туре с «Ростовом» (1:1).