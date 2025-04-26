«Ростов» — «Локомотив»: Батраков сравнял счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 75-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Алексей Батраков.

После 25 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.