Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Аугсбург, результат матча 26 апреля 2025, счет 2:0, Бундеслига 2024-2025

«Байер» обыграл дома «Аугсбург» в 31-м туре Бундеслиги и отсрочил чемпионство «Баварии»
Комментарии

В Леверкузене на «БайАрене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Байер» нанёс поражение «Аугсбургу» со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Шик – 13'     2:0 Буэндия – 45+1'    

На 13-й минуте счёт открыл чешский нападающий Патрик Шик, а в компенсированное к первому тайму время аргентинский хавбек Эмилиано Буэндия забил второй мяч леверкузенцев. Также ещё один гол хозяев был отменён в первом тайме из-за офсайда.

Таким образом, «Байер» набрал 67 очков и сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул, однако для этого ему необходимо побеждать в оставшихся трёх матчах и рассчитывать на три поражения «Баварии».

Отметим, что команда Хави Алонсо является действующим чемпионом Германии. Прошлый сезон на внутренней арене «Байер» провёл без единого поражения.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка
От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android