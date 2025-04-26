«Байер» обыграл дома «Аугсбург» в 31-м туре Бундеслиги и отсрочил чемпионство «Баварии»

В Леверкузене на «БайАрене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Байер» нанёс поражение «Аугсбургу» со счётом 2:0.

На 13-й минуте счёт открыл чешский нападающий Патрик Шик, а в компенсированное к первому тайму время аргентинский хавбек Эмилиано Буэндия забил второй мяч леверкузенцев. Также ещё один гол хозяев был отменён в первом тайме из-за офсайда.

Таким образом, «Байер» набрал 67 очков и сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул, однако для этого ему необходимо побеждать в оставшихся трёх матчах и рассчитывать на три поражения «Баварии».

Отметим, что команда Хави Алонсо является действующим чемпионом Германии. Прошлый сезон на внутренней арене «Байер» провёл без единого поражения.