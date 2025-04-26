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Вратарь «Спартака» Максименко приехал с командой на матч с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Максименко приехал с командой на матч с ЦСКА
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко вместе с командой прибыл на матч красно-белых с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Максименко пропустил последний матч «Спартака» из-за повреждения. Место в воротах столичной команды в игре 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) занимал приобретённый у ЦСКА в зимнее трансферное окно голкипер Илья Помазун.

После 25 проведённых матчей «Спартак» и ЦСКА занимают в турнирной таблице, соответственно, третье и четвёртое места. В активе красно-белых 50 набранных очков, у армейцев — 48.

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