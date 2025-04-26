Вратарь «Спартака» Максименко приехал с командой на матч с ЦСКА

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко вместе с командой прибыл на матч красно-белых с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Напомним, Максименко пропустил последний матч «Спартака» из-за повреждения. Место в воротах столичной команды в игре 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) занимал приобретённый у ЦСКА в зимнее трансферное окно голкипер Илья Помазун.

После 25 проведённых матчей «Спартак» и ЦСКА занимают в турнирной таблице, соответственно, третье и четвёртое места. В активе красно-белых 50 набранных очков, у армейцев — 48.