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Ростов — Локомотив, результат матча 26 апреля 2025, счет 1:1, РПЛ 2024-2025

Гол Батракова позволил «Локомотиву» уйти от поражения в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 23'     1:1 Батраков – 75'    

На 23-й минуте матча полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт. На 75-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков.

После 26 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 45 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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