Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде выйдет на игру «Реала» с «Барселоной», несмотря на боль в голеностопе — Relevo

Вальверде выйдет на игру «Реала» с «Барселоной», несмотря на боль в голеностопе — Relevo
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде несколько недель испытывает дискомфорт в голеностопе, но выйдет на поле в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной». Об этом сообщил Relevo. Встреча состоится сегодня, 26 апреля.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полузащитник уже несколько недель испытывает дискомфорт в голеностопе. Из-за неудачного движения во время одной из тренировок ему с тех пор приходится жить с болью. Врачи дают ему лекарства, а физиотерапевты накладывают повязки, чтобы облегчить состояние, но повреждение по-прежнему беспокоит, и ему предстоит сыграть в финале Кубка Испании», – написано в сообщении.

Напомним, предыдущие три встречи между «сливочными» и сине-гранатовыми завершились победами каталонцев.

Материалы по теме
«Мы оставим душу на поле». Игрок «Реала» Вальверде — о финале Кубка Испании с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android