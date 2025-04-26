Вальверде выйдет на игру «Реала» с «Барселоной», несмотря на боль в голеностопе — Relevo

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде несколько недель испытывает дискомфорт в голеностопе, но выйдет на поле в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной». Об этом сообщил Relevo. Встреча состоится сегодня, 26 апреля.
«Полузащитник уже несколько недель испытывает дискомфорт в голеностопе. Из-за неудачного движения во время одной из тренировок ему с тех пор приходится жить с болью. Врачи дают ему лекарства, а физиотерапевты накладывают повязки, чтобы облегчить состояние, но повреждение по-прежнему беспокоит, и ему предстоит сыграть в финале Кубка Испании», – написано в сообщении.
Напомним, предыдущие три встречи между «сливочными» и сине-гранатовыми завершились победами каталонцев.