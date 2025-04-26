«Боруссия» Дортмунд на последних минутах вырвала победу у «Хоффенхайма»

В Зинсхайме (Германия) завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Хоффенхайм» уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:3.

В составе победителей голы забили Серу Гирасси, Юлиан Брандт и Вальдемар Антон. У хозяев отличились Адам Гложек и Павел Кадержабек. Также на 34-й минуте всё тот же Гирасси не реализовал пенальти.

Примечательно, что «Хоффенхайм» сравнял счёт на 90+1-й минуте, однако дортмундцы сумели за оставшееся время забить победный гол.

«Боруссия» набрала 48 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги — в зону Лиги конференций. «Хоффенхайм» остался с 30 очками на 15-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер».