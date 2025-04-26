«Боруссия» Дортмунд на последних минутах вырвала победу у «Хоффенхайма»
Поделиться
В Зинсхайме (Германия) завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Хоффенхайм» уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:3.
Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 20' 1:1 Гложек – 61' 1:2 Брандт – 74' 2:2 Кадержабек – 90+1' 2:3 Антон – 90+5'
В составе победителей голы забили Серу Гирасси, Юлиан Брандт и Вальдемар Антон. У хозяев отличились Адам Гложек и Павел Кадержабек. Также на 34-й минуте всё тот же Гирасси не реализовал пенальти.
Примечательно, что «Хоффенхайм» сравнял счёт на 90+1-й минуте, однако дортмундцы сумели за оставшееся время забить победный гол.
«Боруссия» набрала 48 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги — в зону Лиги конференций. «Хоффенхайм» остался с 30 очками на 15-й строчке.
Напомним, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер».
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
19:07
-
19:04
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:42
-
18:39
-
18:35
-
18:29
-
18:27
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:49
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:06
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:50