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«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 апреля, в Москве на «Лукойл Арене» пройдёт матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» сыграет дерби с ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.

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