«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 26 апреля, в Москве на «Лукойл Арене» пройдёт матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» сыграет дерби с ЦСКА. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.