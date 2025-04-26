«Многое зависит от наших лидеров». Сергей Семак — об игре «Зенита» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре сине-бело-голубых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

— Класс виден у «Зенита», но где скорости, где движение? Эта инертность бросается в глаза. «Динамо» играет как может, а вот «Зенит», к сожалению, не показывает сейчас то, что он может. Это видно невооружённым глазом.

— Безусловно, многое в любой команде, и в нашей — в частности, зависит от игры лидеров. Когда они свежие, когда есть общекомандная скорость, быстрое движение и принятие решений, прежде всего правильное и быстрое, тогда игра смотрится поинтереснее в плане именно общекомандных скоростей. И сегодня этого не хватило, безусловно, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.