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«Многое зависит от наших лидеров». Сергей Семак — об игре «Зенита» в матче с «Динамо»

«Многое зависит от наших лидеров». Сергей Семак — об игре «Зенита» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре сине-бело-голубых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

— Класс виден у «Зенита», но где скорости, где движение? Эта инертность бросается в глаза. «Динамо» играет как может, а вот «Зенит», к сожалению, не показывает сейчас то, что он может. Это видно невооружённым глазом.
— Безусловно, многое в любой команде, и в нашей — в частности, зависит от игры лидеров. Когда они свежие, когда есть общекомандная скорость, быстрое движение и принятие решений, прежде всего правильное и быстрое, тогда игра смотрится поинтереснее в плане именно общекомандных скоростей. И сегодня этого не хватило, безусловно, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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