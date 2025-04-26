Три клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника Гехи из «Кристал Пэлас» — Романо

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X, борьбу за футболиста ведут три клуба английской Премьер-лиги — «Тоттенхэм», «Челси» и «Ньюкасл».

По данным источника, существует, однако, вариант, при котором Гехи останется в своём нынешнем клубе на последний год своего контракта, после чего сменит клубную прописку в статусе свободного агента. Контракт защитника с лондонцами подходит к концу летом 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Челси» готов заплатить за трансфер Марка Гехи сумму около € 58,5 млн. Гехи перебрался в «Кристал Пэлас» из «Челси» летом 2021 года за € 23,34 млн.