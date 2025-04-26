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Болельщик «Барселоны» задержан полицией после драки с фанатом «Реала»

Болельщик «Барселоны» задержан полицией после драки с фанатом «Реала»
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Болельщик футбольного клуба «Барселона» задержан испанской полицией из-за конфликта с фанатом мадридского «Реала» в день финального матча Кубка Испании. Об этом сообщает Tiempo de Juego в социальной сети Х со ссылкой на правоохранительные органы.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Источники в полиции подтверждают задержание болельщика ФК «Барселона» в преддверии финала Кубка Испании. Болельщик «Барселоны» сломал нос болельщику «Реала» на площади Кампанья», – написано в сообщении.

Встреча команд пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Начало игры – в 23:00 мск. Напомним, предыдущие три встречи между «сливочными» и сине-гранатовыми завершились победами каталонцев.

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