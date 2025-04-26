Сегодня, 26 апреля, состоялись пять матчей 34-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 26 апреля:

«Челси» — «Эвертон» — 1:0;

«Брайтон» — «Вест Хэм» — 3:2;

«Ньюкасл» — «Ипсвич Таун» — 3:0;

«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 1:2;

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 3:0.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 79 очков за 33 встречи. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 34 матчей. Третье место занимает «Ньюкасл Юнайтед», набравший 62 очка. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (12), «Лестер Сити» (18) и «Ипсвич Таун» (21).