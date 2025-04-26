КАМАЗ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Родиной» в 30-м туре Первой лиги

В Набережных Челнах завершился матч 30-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный КАМАЗ нанёс поражение столичной «Родине» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90+4-й минуте забил нападающий хозяев Давид Караев.

Примечательно, что клуб из Татарстана оставляет свои ворота в неприкосновенности уже в третьем матче подряд. Две предыдущие встречи с «Нефтехимиком» и «Енисеем» они завершили нулевой ничьей. «Родина», в свою очередь, не смогла продлить свою серию из четырёх побед кряду.

Таким образом, челнинцы набрали 36 очков и переместились на 10 место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» осталась с 41 баллом и идёт на восьмой строчке. Обе команды находятся достаточно далеко как от зоны вылета, так и до зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.