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КАМАЗ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Родиной» в 30-м туре Первой лиги

КАМАЗ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Родиной» в 30-м туре Первой лиги
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В Набережных Челнах завершился матч 30-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги, в котором местный КАМАЗ нанёс поражение столичной «Родине» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
26 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Караев – 90+4'    

Единственный гол в матче на 90+4-й минуте забил нападающий хозяев Давид Караев.

Примечательно, что клуб из Татарстана оставляет свои ворота в неприкосновенности уже в третьем матче подряд. Две предыдущие встречи с «Нефтехимиком» и «Енисеем» они завершили нулевой ничьей. «Родина», в свою очередь, не смогла продлить свою серию из четырёх побед кряду.

Таким образом, челнинцы набрали 36 очков и переместились на 10 место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» осталась с 41 баллом и идёт на восьмой строчке. Обе команды находятся достаточно далеко как от зоны вылета, так и до зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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